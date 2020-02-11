Андрей ЛУНИН: «Мы общаемся с Реалом, но планов клуба я не знаю»

Украинский вратарь хочет продолжать расти и прогрессировать

  • 11.02.2020 09:49
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Андрей ЛУНИН: «Мы общаемся с Реалом, но планов клуба я не знаю»
© Twitter. Андрей Лунин

21-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», заявил, что не знает планов «сливочных» относительно него на следующий сезон.

«Для меня было трудно не играть в «Леганесе» и «Вальядолиде», я хочу продолжать расти.

Я ничего не знаю о планах «Реала» относительно меня на следующий сезон. Мы общаемся с клубом, но я ничего не знаю», — отметил Лунин.

Ранее сообщалось, что Лунин может стать основным вратарем «Реала» через два года.

Лунин вошел в сборную 27-го тура Сегунды.

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Источник — El Espanol

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