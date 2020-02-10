Лунин может стать основным вратарем Реала через два года

Сейчас Андрей Лунин на правах аренды выступает за клуб Сегунды «Овьедо», однако права на украинского вратаря по-прежнему принадлежат «Реалу».
Руководство «Реала» внимательно следит за прогрессом Лунина и планирует уже через два года использовать его в качестве основного вратаря команды вместо Тибо Куртуа.
У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана планы немного другие. Он хочет видеть Куртуа в качестве основного вратаря команды еще в течение 3-4 лет.
На следующий сезон Зидан планирует отдать Лунина в еще одну аренду в один из клубов Примеры.
Источник — Don Balon
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