Лунин может стать основным вратарем Реала через два года

Сейчас Андрей Лунин на правах аренды выступает за клуб Сегунды «Овьедо», однако права на украинского вратаря по-прежнему принадлежат «Реалу».

Руководство «Реала» внимательно следит за прогрессом Лунина и планирует уже через два года использовать его в качестве основного вратаря команды вместо Тибо Куртуа.

У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана планы немного другие. Он хочет видеть Куртуа в качестве основного вратаря команды еще в течение 3-4 лет.

На следующий сезон Зидан планирует отдать Лунина в еще одну аренду в один из клубов Примеры.