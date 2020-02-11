Даниэль РОМАНОВСКИЙ: «Балашов называет меня евробляхой»

Литовский футболист рассказал о своей адаптации в донецком «Олимпике»

  • 11.02.2020 09:25
  • 1041 просмотр
  • 0 комментариев
Даниэль РОМАНОВСКИЙ: «Балашов называет меня евробляхой»
© ФК Олимпик Донецк. Даниэль Романовский (в центре)

23-летний литовский новичок «Олимпика» Даниэль Романовский рассказал, как принял его коллектив донецкого клуба.

- Как тебя принял коллектив в «Олимпике»?
- Проблем с адаптацией не было никаких, ведь языкового барьера нет. Все ребята очень веселые, много шутят. Балашов уже придумал мне кличку. Называет меня «евробляхой». Знаю, у вас не так давно полстраны было наводнено автомобилями из наших краев.

- Твои впечатления от работы с Висенте Гомесом.
- Висенте — сильнейший тактик. Я рад возможности поработать под его началом. В «Олимпике» можно многому научиться, прежде всего в тактическом плане: как правильно прессинговать, открываться, перемещаться на поле.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности