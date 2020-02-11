Даниэль РОМАНОВСКИЙ: «Балашов называет меня евробляхой»

23-летний литовский новичок «Олимпика» Даниэль Романовский рассказал, как принял его коллектив донецкого клуба.

- Как тебя принял коллектив в «Олимпике»?

- Проблем с адаптацией не было никаких, ведь языкового барьера нет. Все ребята очень веселые, много шутят. Балашов уже придумал мне кличку. Называет меня «евробляхой». Знаю, у вас не так давно полстраны было наводнено автомобилями из наших краев.

- Твои впечатления от работы с Висенте Гомесом.

- Висенте — сильнейший тактик. Я рад возможности поработать под его началом. В «Олимпике» можно многому научиться, прежде всего в тактическом плане: как правильно прессинговать, открываться, перемещаться на поле.