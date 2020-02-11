Даниэль РОМАНОВСКИЙ: «Балашов называет меня евробляхой»

23-летний литовский новичок «Олимпика» Даниэль Романовский рассказал, как принял его коллектив донецкого клуба.
- Как тебя принял коллектив в «Олимпике»?
- Проблем с адаптацией не было никаких, ведь языкового барьера нет. Все ребята очень веселые, много шутят. Балашов уже придумал мне кличку. Называет меня «евробляхой». Знаю, у вас не так давно полстраны было наводнено автомобилями из наших краев.
- Твои впечатления от работы с Висенте Гомесом.
- Висенте — сильнейший тактик. Я рад возможности поработать под его началом. В «Олимпике» можно многому научиться, прежде всего в тактическом плане: как правильно прессинговать, открываться, перемещаться на поле.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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