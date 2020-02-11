Английские топ-клубы ведут борьбу за 20-летнего нигерийца

«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» поспорят за хавбека «Вильярреала» и сборной Нигерии Самуэля Чуквуэзе.
«Ливерпуль» и «Челси» пытались купить 20-летнего футболиста этой зимой, но игрок остался в «Вильярреале».
Отмечается, что испанский клуб оценивает Чуквуэзе в 60 млн фунтов.
В этом сезоне Чуквуэзе провел 22 матча в чемпионате Испании, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» собирается купить Вернера.
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Источник — Daily Mail
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