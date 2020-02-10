Ливерпуль собирается купить Вернера

«Ливерпуль» нацелился на нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.
Английский клуб попытается купить 23-летнего футболиста предстоящим летом. Клаусула, прописанная в контракте футболиста, составляет €60 миллионов.
В этом сезоне Вернер провел 21 матч в чемпионате Германии, забил 20 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Вернера хочет купить «Реал».
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Источник — Sports Mole
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