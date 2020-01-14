Реал нацелился на Вернера

Мадридский «Реал» интересуется 23-летним немецким нападающим «Лейпцига» Тимо Вернером.

«Сливочные» видят в Вернере достойного конкурента 32-летнему французскому форварду Кариму Бензема. 22-летний серб Лука Йович, купленный минувшим летом, пока не может влиться в игру испанской команды.

«Реал» планирует подписать Вернера будущим летом. Клаусула, прописанная в контракте футболиста, составляет €60 миллионов.

В текущем сезоне Тимо провел за «Лейпциг» 25 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач.

Контракт Вернера с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2023-го года.