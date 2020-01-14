Реал нацелился на Вернера

Мадридский клуб может подписать бомбардира «Лейпцига»

  • 14.01.2020 10:46
  • 300 просмотров
  • 0 комментариев
Реал нацелился на Вернера
© Twitter. Тимо Вернер

Мадридский «Реал» интересуется 23-летним немецким нападающим «Лейпцига» Тимо Вернером.

«Сливочные» видят в Вернере достойного конкурента 32-летнему французскому форварду Кариму Бензема. 22-летний серб Лука Йович, купленный минувшим летом, пока не может влиться в игру испанской команды.

«Реал» планирует подписать Вернера будущим летом. Клаусула, прописанная в контракте футболиста, составляет €60 миллионов.

В текущем сезоне Тимо провел за «Лейпциг» 25 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач.

Контракт Вернера с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2023-го года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности