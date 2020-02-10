Кристиан ЭРИКСЕН: «Такой атмосферы, как в Италии, в АПЛ нет»

Хавбек «Интера» - о победе в миланском дерби

  • 10.02.2020 22:07
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Кристиан ЭРИКСЕН: «Такой атмосферы, как в Италии, в АПЛ нет»
© twitter.com/Inter_en

Вчера «Интер» в миланском дерби совершил камбэк и обыграл «Милан» 4:2. Новичок «Интера» Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от своего первого в карьере миланского дерби:

«Это был отличный опыт. Первый тайм получился грустным, но победа в таком стиле – это особенные чувства. После таких игр можно уходить со стадиона с огромной улыбкой на лице.

Фанаты подготовили огромный перформанс, который занял большую часть стадиона. Такой атмосферы нет в Премьер-лиге. Отчасти из-за того, что там такое не разрешено.

Здесь можно почувствовать, что фанаты действительно толкают тебя вперед с того момента, как ты приезжаешь на стадион в клубном автобусе. Они стучат по нему, а ты чувствуешь их страсть и понимаешь, насколько важен этот матч.

Я действительно чувствую, что многие фанаты счастливы из-за того, что я здесь. Это заводит и мотивирует меня, подталкивает в правильном направлении и помогает мне адаптироваться. Все идет хорошо».

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Источник — Goal.com

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