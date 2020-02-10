ВИДЕО. Как Фаворов дебютный гол за Академию Пушкаша забил

Украинский полузащитник «Академии Пушкаша» Артем Фаворов забил дебютный гол в своей новой команде в рамках официального матча.
25-летний футболист отметился в матче 20-го тура чемпионата Венгрии против «Пакша» (2:0).
Напомним, Фаворов уже забивал в составе «Академии Пушкаша», но это произошло в матче, который носил товарищеский характер.
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Источник — Sport.ua
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