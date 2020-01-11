Артем Фаворов забил гол в дебютном матче за европейский клуб

Украинский хавбек «Академии Пушкаша» Артем Фаворов отличился забитым голом в дебютном матче за венгерскую команду.
Украинец вышел в основе клуба на товарищеский матч против швейцарского «Люцерна», который состоялся в испанской Марбелье, и открыл счет на 15-й минуте. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.
Напомним, полузащитник Артем Фаворов в начале января перешел из черниговской «Десны» в «Академию Пушкаша» за 470 тысяч евро. Вскоре в этом же направлении может перебраться Денис Фаворов, брат Артема.
Товарищеский матч
Марбелья (Испания), 11 января
«Академія Пушкаша» (Венгрия) – «Люцерн» (Швейцария) – 1:1
Голы: Артем Фаворов, 15 – Елеке, 36.
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Источник — Sport.ua
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