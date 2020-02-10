Десна проведет пять спаррингов на втором сборе в Турции

Команда Александра Рябоконя померится силами с клубами из Китая, Латвии, Дании и Беларуси

  • 10.02.2020 15:18
  • 228 просмотров
  • 0 комментариев
Десна проведет пять спаррингов на втором сборе в Турции
© ФК Десна Чернигов

Черниговская «Десна» объявила список соперников на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперниками команды Александра Рябоконя станут китайский «Ханчжоу Гринтаун» латвийская, «Валмиера», датский «Виборг» и «Витебск» из Беларуси.

Расписание контрольных матчей «Десны»:

13.02. «Десна» – «Ханчжоу Гринтаун» (Китай)

13.02. «Десна» – «Валмиера» (Латвия)

16.02. «Десна» – «Виборг» (Дания)

16.02. «Десна» – «Витебск» (Беларусь)

Еще один соперник «Десны» будет объявлен позже. Возможно, им станет белорусская «Городея».

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности