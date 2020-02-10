Десна проведет пять спаррингов на втором сборе в Турции

Черниговская «Десна» объявила список соперников на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперниками команды Александра Рябоконя станут китайский «Ханчжоу Гринтаун» латвийская, «Валмиера», датский «Виборг» и «Витебск» из Беларуси.
Расписание контрольных матчей «Десны»:
13.02. «Десна» – «Ханчжоу Гринтаун» (Китай)
13.02. «Десна» – «Валмиера» (Латвия)
16.02. «Десна» – «Виборг» (Дания)
16.02. «Десна» – «Витебск» (Беларусь)
Еще один соперник «Десны» будет объявлен позже. Возможно, им станет белорусская «Городея».
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Источник — Sport.ua
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