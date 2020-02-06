Десна проведет спарринг с белорусской Городеей

В ближайшие дни черниговская «Десна» отправится на второй учебно-тренировочный сбор, который также пройдет в Турции.
Как стало известно Sport.ua, 12 февраля команда Александра Рябоконя проведет спарринг против белорусского ФК «Городея».
Отметим, что в прошлом сезоне «Городея» заняла 7 место в элитном дивизионе чемпионата Беларуси.
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Источник — Sport.ua
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