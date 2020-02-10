«Мой чемпион». Свитолина поздравила Монфиса с победой на турнире

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила своего бойфренда Гаэля Монфиса.
Монфис 9 февраля стал чемпионом турнира в Монпелье, обыграв в финале Вашека Поспишила (7:5, 6:3).
«Мой чемпион», - написала Свитолина в Instagram.
Смотрите также: ВИДЕО. Свитолина заставила отжиматься Монфиса, выиграв челлендж на точность.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.