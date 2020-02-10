«Мой чемпион». Свитолина поздравила Монфиса с победой на турнире

Украинка рада за своего бойфренда

  • 10.02.2020 10:29
  • 1403 просмотра
  • 2 комментария
«Мой чемпион». Свитолина поздравила Монфиса с победой на турнире
© Instagram

 

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила своего бойфренда Гаэля Монфиса.

Монфис 9 февраля стал чемпионом турнира в Монпелье, обыграв в финале Вашека Поспишила (7:5, 6:3).

«Мой чемпион», - написала Свитолина в Instagram.

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 10.02.2020 10:51
    0
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 10.02.2020 10:51
    +1
    Коли монфіс напише Моя чемпіонка? Мабуть нескоро з такою грою
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 10.02.2020 10:51
    +1
    Коли монфіс напише Моя чемпіонка? Мабуть нескоро з такою грою
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 10.02.2020 10:51
    0
    Ссылка
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