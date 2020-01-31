ВИДЕО. Свитолина заставила отжиматься Монфиса, выиграв челлендж на точность

Украинка сбила банку из под теннисных мячей во время подачи

  • 31.01.2020 11:23
  • 2654 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Свитолина заставила отжиматься Монфиса, выиграв челлендж на точность
© Инстаграм

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у своего бойфренда Гаэля Монфиса челлендж на точность.

Элину нужно было подачей сбить банку из под теннисных мячей, по ее словам ей удалось справиться за 2 минуты, Монфис утверждает, что понадобилось как минимум четыре.

В любом случае французу пришлось немного напрячься, вначале согласился выполнить 50 отжиманий, если у Элины все получится.

Напомним, на следующей неделе Свитолина должна выступить в составе сборной Украины в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

ВИДЕО. Свитолина в восторге от того, что Монфис убирает лопатой снег

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 11:45
    0
    Элинка такими темпами скоро заставит Монфиса убирать снег языком
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 11:45
    0
    Элинка такими темпами скоро заставит Монфиса убирать снег языком
    Ссылка
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