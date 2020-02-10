Зинедин ЗИДАН: «Бэйл постепенно будет поднимать свой уровень»

Главный тренер «Реала» прокомментировал выступление Гарета Бэйла в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1). Бэйл провел на поле 73 минуты.

«Бэйл — важный игрок для нас. Не играя в последних матчах, сегодня он провёл хорошие минуты и в атаке, и в защите. Он старался. Проблема в том, что все хотят, чтобы у нас были проблемы с Гаретом, но их нет.

У нас в команде много игроков, непросто распределять время между всеми. Но он действительно важный игрок и постепенно будет поднимать свой уровень. Он не готов полностью в физическом плане, поэтому мы внесли изменения. Но мы рассчитываем на него», - сказал Зидан.

В этом сезоне Бэйл сыграл 16 матчей за «Реал», забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках.