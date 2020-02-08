Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан недоволен работой 30-летнего валлийского вингера Гарета Бэйла на командных тренировках.

Французский специалист считает, что Бэйл недостаточно усердно работает после восстановления от травмы лодыжки.

Впрочем, наставник мадридцев не спешит списывать Бэйла со счетов. Футболист сможет снова попадать в заявки на матч, если пересмотрит свое отношение к тренировкам.

Отметим, что в этом сезоне Бэйл забил два мяча и отдал два голевых паса в 14 матчах Примеры.

Напомним, ранее Бэйл уехал со стадиона до завершения матча «Реала».