Бэйл уехал со стадиона до завершения матча Реала

30-летний валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл покинул стадион до завершения поединка «сливочных» против «Сосьедада» (3:4) в 1/4 финала Кубка Испании.
Бэйл, который не попал в заявку на игру, уехал со стадиона на 82-й минуте встречи.
Это уже не первый раз, когда Гарет досрочно покидает матчи «Реала». В текущем сезоне такое случалось уже трижды — в октябре, декабре и январе.
В этом сезоне Бэйл провел за «Реал» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Источник — As.com
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