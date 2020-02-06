Бэйл уехал со стадиона до завершения матча Реала

Валлийский футболист не в первый раз досрочно покидает игры «сливочных»

  • 06.02.2020 23:20
  • 940 просмотров
  • 1 комментарий
Бэйл уехал со стадиона до завершения матча Реала
© ФК Реал Мадрид. Гарет Бэйл

30-летний валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл покинул стадион до завершения поединка «сливочных» против «Сосьедада» (3:4) в 1/4 финала Кубка Испании.

Бэйл, который не попал в заявку на игру, уехал со стадиона на 82-й минуте встречи.

Это уже не первый раз, когда Гарет досрочно покидает матчи «Реала». В текущем сезоне такое случалось уже трижды — в октябре, декабре и январе.

В этом сезоне Бэйл провел за «Реал» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — As.com

(5 голосов)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 06.02.2020 23:23
    -1
    Бэйл портит атмосферу в команде. Не понимаю, почему Зидан с ним носится как с писаной торбой?
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