Рамос вышел на пятое место в истории Реала по матчам в чемпионате Испании

Защитник провел 440 игр в Ла Лиге

  • 10.02.2020 07:30
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Рамос вышел на пятое место в истории Реала по матчам в чемпионате Испании
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

«Реал» в рамках 23-го тура чемпионата Испании обыграл «Осасуну» (4:1).

Этот матча стал для защитника мадридцев Серхио Рамоса 440-м в чемпионате Испании. Таким образом, он вышел на пятое место в истории клуба по этому показателю, обойдя экс-защитника мадридцев Фернандо Йерро (439).

Лидером по количеству сыгранных матчей за «Реал» в Примере является бывший нападающий Рауль, который сыграл 550 матчей.

Ранее Рамос установил рекорд по количеству сыгранных матчей в Эль Класико.

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Источник — Opta

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