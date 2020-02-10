Рамос вышел на пятое место в истории Реала по матчам в чемпионате Испании

«Реал» в рамках 23-го тура чемпионата Испании обыграл «Осасуну» (4:1).

Этот матча стал для защитника мадридцев Серхио Рамоса 440-м в чемпионате Испании. Таким образом, он вышел на пятое место в истории клуба по этому показателю, обойдя экс-защитника мадридцев Фернандо Йерро (439).

Лидером по количеству сыгранных матчей за «Реал» в Примере является бывший нападающий Рауль, который сыграл 550 матчей.

Ранее Рамос установил рекорд по количеству сыгранных матчей в Эль Класико.