Рамос установил рекорд по количеству сыгранных матчей в Эль Класико

Центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в среду принял участие в поединке против «Барселоны» (0:0).
Для 33-летнего футболиста это было 43-е участие в Эль Класико. Это абсолютный рекорд в истории главного противостояния в современном футболе.
Отметим, что лидер «Барселоны» Лионель Месси идет за Рамосом по пятам, на его счету всего на один матч меньше.
👏🏻 - Most appearances in El Clásico— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 18, 2019
43 - Sergio Ramos (+1)
42 - Lionel Messi (+1)
42 - Manolo Sanchís
42 - Xavi
42 - Paco Gento#ElClásico
Источник — Sport.ua
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