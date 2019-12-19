Рамос установил рекорд по количеству сыгранных матчей в Эль Класико

Серхио Рамос в среду принял участие в Центральный защитник мадридского «Реала»в среду принял участие в поединке против «Барселоны» (0:0).

Для 33-летнего футболиста это было 43-е участие в Эль Класико. Это абсолютный рекорд в истории главного противостояния в современном футболе.

Отметим, что лидер «Барселоны» Лионель Месси идет за Рамосом по пятам, на его счету всего на один матч меньше.