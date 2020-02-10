Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Ожидал большего от Интера»

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал поражение от «Интера» (2:4) в матче 23-го тура итальянской Серии А.

«Трудно объяснить, что произошло. В перерыве мы сказали себе, что первые 15 минут будут решающими, и именно в этом отрезке мы пропустили два гола. «Милан» перестал играть, верить и прессинговать. После перерыва в нашей игре все рухнуло. Я думаю, что многое зависит от опыта, потому что вы должны знать, как контролировать игру со счетом 2:0.

Первый тайм от «Милана» был практически идеальным. Я ожидал большего от «Интера», и в первом тайме они не были похожи на команду со второго места. Они показали себя после перерыва», - сказал Ибрагимович.