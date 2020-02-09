Шеффилд Юнайтед переиграл Борнмут и вошел в топ-5 лидеров АПЛ

Встреча «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» была перенесена из-за плохой погоды

  • 09.02.2020 17:51
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Шеффилд Юнайтед переиграл Борнмут и вошел в топ-5 лидеров АПЛ
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9 февраля прошел матч 26-го тура Английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» переиграл «Борнмут» со счетом 2:1.

Встреча «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» была перенесена из-за плохой погоды.

Эта победа позволила «Шеффилду» подняться на 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. 

АПЛ. 26-й тур

«Шеффилд Юнайтед» – «Борнмут» – 2:1

Голы: К.Уилсон, 13 (0:1). Шарп, 45+2 (1:1). Ландстрем, 84 (2:1).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О'Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Берге (Ландстрем, 61), Шарп (Муссе, 74), Макберни.

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, Фрэнсис, Рико, Гослинг, Сермен (Соланке, 88), Биллинг, Х.Уилсон (Кинг, 72), Фрэйзер (Станислас, 84), К.Уилсон.

Предупреждения: Стивенс, 39. Сермен, 53. Муссе, 89. Фрэнсис, 90+4.

Судья: Мосс (Англия).

Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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