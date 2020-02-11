26-й тур АПЛ. Видео голов и обзор матчей

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзоры трех состоявшихся поединков 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Эвертон» дома уверенно обыграл «Кристал Пэлас» (3:1), «Брайтон» сыграл вничью с «Уотфордом» (1:1), а «Шеффилд» дома одолел «Борнмут» (2:1).
Поединок «Манчестер Сити» — «Вест Хэм», который должен был состояться в минувшее воскресенье, перенесли из-за плохой погоды.
Лучшие моменты матча Брайтон энд Хоув Альбион - Уотфорд
|78'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Адриан Мариаппа (Уотфорд).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Уотфорд).
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Источник — YouTube
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