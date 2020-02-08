7 последних трансферов Гвардиолы в Барселоне. Кто они и где сейчас?

Хосеп Гвардиола – один из величайших тренеров современности. Его взгляды на футбол во многом предопределили развитие игры и ее сущность. Ныне быть похожим на Гвардиолу стремятся подавляющее большинство тренеров в мировом футболе, причем вне зависимости от возраста и стажа работы.

Свою тренерскую карьеру Гвардиола начинал в дубле «Барселоны», откуда довольно быстро смог перебраться в первую команду «блаугранас». Именно с ней Пеп достиг невероятных вершин (три титула чемпиона Испании, два кубка Лиги чемпионов и еще целый ряд более «мелких» трофеев), проведя сперва серьезную чистку состава, а затем и явив футбольному миру ставшую уже легендарной «тики-таку».

Для воплощения собственных задумок в жизнь Гвардиоле требовались футболисты с определенными способностями и характеристиками. Таковых клубные боссы старались поставлять для Пепа регулярно, хотя космических вложений все-таки не осуществляли. Что ж, давайте вспомним последние семь трансферов Гвардиолы в «Барселоне», а также проследим, как сложилась судьба этих футболистов впоследствии…

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ (Украина)

Маршрут трансфера: «Шахтер» - «Барселона»

Дата трансфера: 31 августа 2009 года

Сумма трансфера: 25 миллионов евро

Карьера в «Барселоне»: 14 матчей

Летом 2009 года 22-летний украинский центрбек «Шахтера» Дмитрий Чигринский казался лакомым кусочком на европейском трансферном рынке. Качественная позиционная игра защитника в совокупности с его феноменальной способностью выдавать точнейшие длинные передачи делали Чигринского привлекательным вариантом для многих клубов, но расторопнее всех оказалась «Барселона». Пеп Гвардиола очень хотел видеть Дмитрия в своей команде и верил в светлые перспективы украинца под своим руководством.

Увы, сделать большую карьеру Чигринскому в «Барсе» не удалось. Неспособность быстро освоить язык, помноженная на ряд откровенно неудачных матчей и определенные проблемы со здоровьем, привели к тому, что уже через год боссы «блаугранас» согласились отпустить украинца обратно в «Шахтер», но в обмен уже на 15 миллионов евро. Вернуться на прежний уровень Чигринскому не удалось уже и в стане «горняков», после чего он попробовал было закрепиться в «Днепре», но клуб постиг фактический развал. С лета 2016 года Чигринский выступает в Греции за АЕК. В сезоне-2017/18 он выиграл в стане «желто-черных» титул чемпиона Греции и в целом пребывает в команде на неплохом счету. Что правда, про карьеру на топ-уровне Чигринский уже, наверное, и позабыл. Что и говорить, если последний матч Дмитрия в национальной сборной Украины датирован уже далеким октябрем 2011 года…

Давид ВИЛЬЯ (Испания)

Маршрут трансфера: «Валенсия» - «Барселона»

Дата трансфера: 1 июля 2010 года

Сумма трансфера: 40 миллионов евро

Карьера в «Барселоне»: 119 матчей, 48 голов, 24 ассиста

Испанский бомбардир Давид Вилья является одним из самых дорогих приобретений Хосепа Гвардиолы в бытность тренером «Барселоны» (дороже него каталонцам обошелся только Златан Ибрагимович, за покупку которого пришлось выложить «Интеру» 69,5 миллионов евро). Нужно сказать, что Вилье удавалось оправдывать доверие тренера, под руководством которого он провел 76 матчей и отличился 32 голами и 15 ассистами.

«Барселону» Давид Вилья покинул летом 2013 года, когда Гвардиола после года отдыха как раз возглавил «Баварию». Что правда, форвард перешел не следом за своим прежним коучем, а в мадридский «Атлетико», где провел всего один сезон, а затем отправился доигрывать за океан – в ряды американского «Нью-Йорк Сити». Завершил же карьеру Вилья в 38 лет в Японии в начале нынешнего года, напоследок выиграв Кубок этой страны с «Виссел Кобе».

АДРИАНО (Бразилия)

Маршрут трансфера: «Севилья» - «Барселона»

Дата трансфера: 14 июля 2010 года

Сумма трансфера: 9,5 миллионов евро

Карьера в «Барселоне»: 189 матчей, 17 голов, 23 ассиста

Талантливый, но предрасположенный к травмам левый фулбек, провел в «Барселоне» шесть сезонов, два из которых – под руководством Гвардиолы. Пеп регулярно задействовал этого бразильца в матчах своей команды, а после его ухода это делали и Тито Виланова, и Херардо Мартино, и Луис Энрике. Ушел из «Барселоны» Адриано летом 2016 года, будучи проданным в «Бешикташ» за скромные 2,3 миллиона евро. Впрочем, в составе «блаугрнас» бразилец провел почти две сотни поединков, что является заслуживающим уважения показателем.

В Турции Адриано провел три года, а летом минувшего на правах свободного агента перебрался в «Атлетико Паранаэнсе». Ныне футболисту уже 35 лет и он имеет действующий контракт с бразильским клубом до конца года. Не исключено, что ближайшие месяцы окажутся для Адриано последними в профессиональном футболе в качестве игрока.

Хавьер МАСКЕРАНО (Аргентина)

Маршрут трансфера: «Ливерпуль» - «Барселона»

Дата трансфера: 28 августа 2010 года

Сумма трансфера: 20 миллионов евро

Карьера в «Барселоне»: 334 матча, 1 гол, 8 ассистов

Приобретя летом 2010 года у «Ливерпуля» цепкого опорного полузащитника Хавьера Маскерано, способного при необходимости сыграть и в центральной зоне защиты, «Барселона» на долгие годы закрыла вопрос о том, кто заменит в команде уехавшего в «Манчестер Сити» ивуарийца Яя Туре. Маскерано буквально зацементировал опорную зону «блаугранас», эффективно обеспечивая связь между обороной и атакой команды. Пройти этого хавбека удавалось далеко немногим оппонентам «Барселоны», а потому неудивительно, что он регулярно попадал в состав и за семь с половиной сезонов провел за каталонцев более трехсот матчей в различных турнирах.

В январе 2018 года «Барселона» продала Маскерано в китайский «Хэбэй Чайна Форчун», где возрастной аргентинец провел два года, а в первых числах 2020-го вернулся на родину, подписав контракт с «Эстудиантесом». Несмотря на то, что Маскерано летом нынешнего года исполнится уже 36, боссы аргентинского клуба подмахнули с ним трудовое соглашение, рассчитанное на полтора сезона.

Ибрагим АФЕЛЛАЙ (Нидерланды)

Маршрут трансфера: ПСВ - «Барселона»

Дата трансфера: 1 января 2011 года

Сумма трансфера: 3 миллиона евро

Карьера в «Барселоне»: 35 матчей, 2 гола, 1 ассист

Воспитанник ПСВ довольно быстро привлек к себе внимание топ-клубов континента. В сезонах-2004/05 и 2005/06 Афеллаю удавалось становиться лучшим ассистентом чемпионата Нидерландов, а по итогам сезона-2006/07 его признали лучшим молодым футболистом этой лиги. Неудивительно, что в «Барселоне», которая всегда славилась довольно успешной работой с игроками из Нидерландов, возжелали заполучить молодого Ибрагима. Сделать это удалось за весьма скромные 3 миллиона евро, и начал Афеллай в стане «блаугранас» довольно неплохо.

Однако осенью 2011 года Афеллай получил травму крестообразных связок, которая вывела его из строя более чем на полгода. Вернуться на прежний уровень футболист так и не смог. Спустя несколько месяцев после восстановления каталонцы отправили Ибрагима в аренду в «Шальке», затем – в «Олимпиакос», пока наконец в июле 2015 года хавбек на правах свободного агента не покинул «Барсу» насовсем, подписав соглашение со «Сток Сити». В январе минувшего года хавбек оказался ненужным уже и «гончарам», после чего полгода пребывал без клуба, пока наконец не договорился о возвращении в родной ПСВ. Сейчас 33-летний Афеллай практически не играет и в Нидерландах, а потому уже летом, вероятно, покинет клуб по причине завершения срока действия контракта. Возможно, сразу за этим последует и оглашение о завершении карьеры…

Алексис САНЧЕС (Чили)

Маршрут трансфера: «Удинезе» - «Барселона»

Дата трансфера: 21 июля 2011 года

Сумма трансфера: 26 миллионов евро

Карьера в «Барселоне»: 141 матч, 47 голов, 35 ассистов

Чилийский вингер Алексис Санчес стал одним из всего двух подписаний, которые одобрил Хосеп Гвардиола в своем последнем сезоне в «Барселоне». Быстрый, целеустремленный и взрывной футболист произвел впечатление на коуча своими выступлениями в Италии в рядах «Удинезе». Представителю Серии А удалось выручить за трансфер чилийца 26 миллионов евро. Впрочем, и в «Барсе» Санчес не затерялся. Он провел три довольно неплохих сезона, после чего клуб решил согласиться на предложение «Арсенала» о продаже вингера за 42 миллиона евро.

В Лондоне Алексис Санчес провел еще более великолепные три первых сезона, а затем покинул стан «канониров» ради переезда в «Манчестер Юнайтед». В рядах «красных дьяволов», ведомых тогда Жозе Моуринью, карьера Санчеса и пошла на спад. Он не смог завоевать место в составе «Манчестер Юнайтед», будучи летом минувшего года отправленным в аренду в «Интер». Но в Италии дела Алексиса пока идут также далеко не радужно. По этой причине «нерадзурри» вряд ли будут предпринимать попытки выкупить контракт чилийца, и тому придется вернуться на «Олд Траффорд» летом, где к тому моменту, возможно, уже произойдет очередная смена тренера…

Сеск ФАБРЕГАС (Испания)

Маршрут трансфера: «Арсенал» - «Барселона»

Дата трансфера: 15 августа 2011 года

Сумма трансфера: 34 миллиона евро

Карьера в «Барселоне»: 151 матч, 42 гола, 51 ассист

Воспитанник легендарной академии каталонцев «Ла Масии» Сеск Фабрегас в юном возрасте покинул «Барселону», перебравшись на Туманный Альбион в ряды «Арсенала», где ему место в составе пообещал тогдашний коуч «канониров» Арсен Венгер. Конечно, француз не мог сразу же бросать в бой 16-летнего подростка, но постепенно подводил его к играм первой команды, а затем Сеску довольно быстро удалось завоевать роль ключевого футболиста «Арсенала». В Англии Фабрегас был одним из самых ярких игроков Премьер-лиги, а потому возвращение его на «Камп Ноу» ждали все поклонники «блаугранас».

Гвардиоле удалось не только вернуть Фабрегаса в «Барселону», но и гармонично вписать его в команду. Впрочем, в Испании Сеск провел всего три сезона, после чего захотел вернуться в Англию, где его в своих рядах пожелал видеть «Челси». За «синих» испанец довольно регулярно выступал до сезона-2018/19, после чего стал ненужным и вынужден был искать другие пути продолжения карьеры. С января минувшего года Сеск выступает за «Монако», но ныне эта команда не может похвастаться серьезными достижениями…

Алексей СЛИВЧЕНКО