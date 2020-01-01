Вилья выиграл Кубок Японии в последнем матче в карьере

Бывший форвард сборной Испании Давид Вилья помог «Виссел Кобе» одолеть «Касиму» в финале Кубка Японии. Встреча завершилась со счетом 2:0. Для 38-летнего нападающего этот матч стал последним в качестве футболиста. В ноябре испанец объявил о завершении карьеры.

Давид Вилья появился на поле в компенсированное арбитром время, когда все голы в матче уже были забиты. Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста вышел в стартовом составе «Виссел Кобе» и был заменен на 88-й минуте.

В течение карьеры Вилья играл за «Спортинг Хихон», «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити». За сборную Испании форвард провел 98 матчей и забил рекордные 59 голов. Вместе с национальной командой Давид выигрывал Евро-2008 и чемпионат мира-2010.

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