Дэнни РОУЗ: «После прихода Моуриньо я понял, что совсем не буду играть»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, который в январе перешел в «Ньюкасл» на правах аренды, рассказал о последнем периоде под руководством Жозе Моуриньо.

«Я чувствую, что мне не давали столько шансов, как другим футболистам обороны. Я хотел выступать под руководством Моуриньо. Через месяц после прихода Моуриньо я понял, что совсем не буду играть. Было тяжело тренироваться, зная, что я не буду играть», - сказал Роуз.

Ранее сообщалось, что между Роузом и Моуриньо существует конфликт.