Дэнни РОУЗ: «После прихода Моуриньо я понял, что совсем не буду играть»

Защитник доволен, что сменил «Тоттенхэм» на «Ньюкасл»

  • 08.02.2020 10:58
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Дэнни РОУЗ: «После прихода Моуриньо я понял, что совсем не буду играть»
© ФК Ньюкасл. Дэнни Роуз

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, который в январе перешел в «Ньюкасл» на правах аренды, рассказал о последнем периоде под руководством Жозе Моуриньо.

«Я чувствую, что мне не давали столько шансов, как другим футболистам обороны. Я хотел выступать под руководством Моуриньо. Через месяц после прихода Моуриньо я понял, что совсем не буду играть. Было тяжело тренироваться, зная, что я не буду играть», - сказал Роуз.

Ранее сообщалось, что между Роузом и Моуриньо существует конфликт.

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Источник — BBC

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