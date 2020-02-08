Дэнни РОУЗ: «После прихода Моуриньо я понял, что совсем не буду играть»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, который в январе перешел в «Ньюкасл» на правах аренды, рассказал о последнем периоде под руководством Жозе Моуриньо.
«Я чувствую, что мне не давали столько шансов, как другим футболистам обороны. Я хотел выступать под руководством Моуриньо. Через месяц после прихода Моуриньо я понял, что совсем не буду играть. Было тяжело тренироваться, зная, что я не буду играть», - сказал Роуз.
Ранее сообщалось, что между Роузом и Моуриньо существует конфликт.
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Источник — BBC
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