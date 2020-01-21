Моуриньо опроверг слухи о конфликте с Роузом

Наставник «Тоттенхэма» рассказал о ситуации с Дэнни Роузом

  • 21.01.2020 22:28
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Моуриньо опроверг слухи о конфликте с Роузом
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Сегодня утром в британских СМИ появилась информация о том, что у главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо возник конфликт с защитником команды Дэнни Роузом.

Моуриньо эти слухи опроверг:

«В четверг, перед матчем с «Уотфордом», мне позвонил представитель медицинского штаба команды и сказал, что у Дэнни проблемы со спиной, из-за которых он не сможет тренироваться на следующий день.

Я был удивлен, когда в пятницу увидел его на тренировке. Но я принял решение не заявлять его на игру. Не знаю, что подразумевается под «напряжением в воздухе», но у меня нет проблем с Роузом».

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Источник — BBC

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