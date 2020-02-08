Марта КОСТЮК о своей травме: «Наши доктора сотворили магию»

Марта Костюк прокомментировала победу Украины над Хорватией в Кубке Федерации (3:0). Костюк вместе с Катариной Завацкой обыграла пару Антония Ружич/Тара Вурт.

«Изначально на этот матч мы договаривались играть более расслабленно. Но потом наш боевой характер взял верх. На приеме сегодня я хотела играть активно, что у меня и получалось, хотя несколько ошибок, конечно, допускала.

В каком состоянии моя нога? Немножко передавили тейпом, она у меня чуть-чуть онемела. На самом деле наши доктора просто сотворили магию, потому что упала я очень сильно. Я хотела сыграть сегодня, потому что знала, что скорее всего меня поставят играть завтра. И я хотела хотя бы как-то сыграть, почувствовать корт и матчевый ритм. При таком счете, когда команда ведет 2:0, не надо было сильно бежать за всем, хотя я это и так делала», - сказала Костюк.

Напомним, что Костюк получила повреждение на одной из тренировок сборной Украины.

Теперь в стыковых матчах 8 февраля Украина сыграет против Эстонии