Динамо в Турции: Бурда, Цыганков и Шабанов тренировались отдельно

Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке.

В среду и четверг «бело-синие» провели два контрольных матча на этом сборе, разгромив сперва словенскую «Олимпию» (5:0), а затем норвежский «Стремсгодсет» (3:0).

Первая половина дня пятницы была посвящена восстановительным процедурам, благо в отеле для этого есть все необходимые условия — современный спа-комплекс с большим бассейном.

В то же время группа футболистов, продолжающих восстановление и занимающихся по индивидуальной программе, провела утром тренировку под руководством тренера-реабилитолога Владимира Ярмошука. Это Никита Бурда, Виктор Цыганков и Артем Шабанов, который в ближайшее время вернется в общую группу.

Вечером команду ждет теоретическое занятие в отеле, а после него ужин и отдых. Динамовцы продолжат тренировки в футбольном комплексе уже завтра, в расписании работы команды две сессии — утренняя и вечерняя. А в воскресенье «Динамо» проведет очередной спарринг на этих сборах.

Всего же до завершения турецких сборов динамовцы сыграют еще четыре контрольных матча.

9 февраля. Gloria Serenity (16:00). «Динамо» - «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

11 февраля. Cornelia Belek (16:00). «Динамо» - БАТЭ (Беларусь)

12 февраля. Titanic Mardan Stadium (16:30). «Динамо» - «Тобол» (Казахстан)

15 февраля. Gloria Serenity (16:00). «Динамо» - «Динамо» (Тбилиси, Грузия)