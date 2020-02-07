Динамо в Турции: Бурда, Цыганков и Шабанов тренировались отдельно

День киевской команды посвящен отдыху и теоретическому занятию

  • 07.02.2020 16:08
  • 543 просмотра
  • 0 комментариев
Динамо в Турции: Бурда, Цыганков и Шабанов тренировались отдельно
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке.

В среду и четверг «бело-синие» провели два контрольных матча на этом сборе, разгромив сперва словенскую «Олимпию» (5:0), а затем норвежский «Стремсгодсет» (3:0).

Первая половина дня пятницы была посвящена восстановительным процедурам, благо в отеле для этого есть все необходимые условия — современный спа-комплекс с большим бассейном.

В то же время группа футболистов, продолжающих восстановление и занимающихся по индивидуальной программе, провела утром тренировку под руководством тренера-реабилитолога Владимира Ярмошука. Это Никита Бурда, Виктор Цыганков и Артем Шабанов, который в ближайшее время вернется в общую группу.

Вечером команду ждет теоретическое занятие в отеле, а после него ужин и отдых. Динамовцы продолжат тренировки в футбольном комплексе уже завтра, в расписании работы команды две сессии — утренняя и вечерняя. А в воскресенье «Динамо» проведет очередной спарринг на этих сборах.

Всего же до завершения турецких сборов динамовцы сыграют еще четыре контрольных матча.

9 февраля. Gloria Serenity (16:00). «Динамо» - «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
11 февраля. Cornelia Belek (16:00). «Динамо» - БАТЭ (Беларусь)
12 февраля. Titanic Mardan Stadium (16:30). «Динамо» - «Тобол» (Казахстан)
15 февраля. Gloria Serenity (16:00). «Динамо» - «Динамо» (Тбилиси, Грузия)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности