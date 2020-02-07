КАРИКАТУРА ДНЯ. Рамоса и Месси вымели из Кубка Испании

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над мадридским «Реалом» и «Барселоной», которые вылетели из розыгрыша Кубка Испании на стадии 1/4 финала турнира.
«Реал» дома проиграл «Сосьедаду» со счетом 3:4, «Барселона» на выезде уступила «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:1.
В своей работе Момани изобразил капитанов проигравших команд Серхио Рамоса и Лионеля Месси, которых футболисты «Сосьедада» и «Атлетика» метлами выметают из Кубка Испании.
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Вчера Кр. Роналду сотоварищи вниз баксы скидывали.
А надо бы омаров.
Вчера Кр. Роналду сотоварищи вниз баксы скидывали.
А надо бы омаров.
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