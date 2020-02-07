КАРИКАТУРА ДНЯ. Рамоса и Месси вымели из Кубка Испании

«Реал» и «Барселона» синхронно вылетели из очередного розыгрыша турнира

  • 07.02.2020 15:31
  • 1945 просмотров
  • 2 комментария
КАРИКАТУРА ДНЯ. Рамоса и Месси вымели из Кубка Испании
© ФК Барселона. Лионель Месси (в центре)

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над мадридским «Реалом» и «Барселоной», которые вылетели из розыгрыша Кубка Испании на стадии 1/4 финала турнира.

«Реал» дома проиграл «Сосьедаду» со счетом 3:4, «Барселона» на выезде уступила «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:1.

В своей работе Момани изобразил капитанов проигравших команд Серхио Рамоса и Лионеля Месси, которых футболисты «Сосьедада» и «Атлетика» метлами выметают из Кубка Испании.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.02.2020 16:28
    0
    Какой-то однотипный юмор.
    Вчера Кр. Роналду сотоварищи вниз баксы скидывали.
    А надо бы омаров.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 15:51
    -1
    Баски круты-если разозлятся все подметут
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.02.2020 16:28
    0
    Какой-то однотипный юмор.
    Вчера Кр. Роналду сотоварищи вниз баксы скидывали.
    А надо бы омаров.
    Ссылка
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