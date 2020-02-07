КАБАЕВ: «Надеюсь, что и в чемпионате все будет так же получаться»

Нападающий «Зари» – о дубле в ворота «Ордабасы»

  • 07.02.2020 13:00
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КАБАЕВ: «Надеюсь, что и в чемпионате все будет так же получаться»
© ФК Заря. Владислав Кабаев

Автор двух мячей в ворота «Ордабасы» Владислав Кабаев прокомментировал разгромную победу над казахстанским «Ордабасы» (3:0).

«Судя по счету, игра удалась. Хотя в первые 20 минут мы много ошибались, в простых ситуациях было много брака. Потом забили гол и стало полегче. Во втором тайме, когда мы отличились еще дважды, наша команда совсем расслабилась, так как создавали моменты и игра давалась.

Что касается моего первого гола, то там Юрченко отдал классную передачу, а я взял игру на себя и хорошо пробил издали. Надеюсь, что и в чемпионате у меня все будет так же получаться.

На сборах у нас еще есть пару игр - не скажу, что мы готовы на 100%, но где-то на 75. Скоро нас ждет возобновление чемпионата и до первой игры в Мариуполе осталось не так много времени. Думаю, физическую форму можно еще улучшить. Но у меня еще есть время - через игры и тренировки я ее наберу», - сказал Кабаев.

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Источник — ФК Заря

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