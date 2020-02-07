Стерлинг пропустит матч против Вест Хэма из-за травмы

25-летний форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не примет участия в матче 26-го тура английской Премьер-лиги против «Вест Хэма».

Английский форвард получил повреждение в матче предыдущего тура Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:2). Медицинское обследование выявило у игрока травму задней поверхности бедра.

Ожидается, что Стерлинг успеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 26 февраля.

Отметим, что в этом сезоне Стерлинг принял участие в 35 матчах на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 6 результативных передач.