Стерлинг травмировался и может не сыграть с Реалом в Лиге чемпионов

Степень серьезности травмы станет известна после медосмотра

  • 03.02.2020 04:24
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Стерлинг травмировался и может не сыграть с Реалом в Лиге чемпионов
© ФК Манчестер Сити. Рахим Стерлинг

25-летний вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг получил травму в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:2). Он почувствовал мышечный дискомфорт и был заменен на 84-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Бернарду Силва.

Повреждение может поставить под угрозу участие футболиста в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Степень серьезности травмы вингера станет известна после прохождения им медицинского обследования.

Отметим, что в этом сезоне Стерлинг принял участие в 35 матчах на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 6 результативных передач.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 26 февраля.

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Источник — Mundo Deportivo

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