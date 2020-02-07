Тренер Атлетика: «Мы не сдались и выдержали давление Барселоны»

Главный тренер «Атлетика» Билбало Гаиска Гаритано поделился эмоциями после победы над «Барселоной» (1:0) в четвертьфинале Кубка Испании.
«Мы показали отличную командную работу. Действительно, во втором тайме они начали давить, потому что у них очень хорошие футболисты. Но мы не сдались и выдержали тяжелый момент. Нас непросто победить.
Я очень рад за болельщиков, этот гол — для всех. Подобные победы укрепляют нашу философию, несмотря на все трудности. У нас есть гордость, поддержка болельщиков и команда, всегда идущая вперед.
После гола Уильямса я обрадовался и подумал, что дополнительного времени не будет, и это справедливо, учитывая, как мы давили весь матч», - сказал Гаритано.
В другом матче Кубка «Реал Сосьедад» одержал победу над «Реалом» (4:3).
Источник — Marca
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