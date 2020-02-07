Тренер Атлетика: «Мы не сдались и выдержали давление Барселоны»

Гаиска Гаритано доволен победой над «Барселоной»

  • 07.02.2020 10:35
  • 721 просмотр
  • 0 комментариев
Тренер Атлетика: «Мы не сдались и выдержали давление Барселоны»
© Be Soccer. Гаизка Гаритано

Главный тренер «Атлетика» Билбало Гаиска Гаритано поделился эмоциями после победы над «Барселоной» (1:0) в четвертьфинале Кубка Испании.

«Мы показали отличную командную работу. Действительно, во втором тайме они начали давить, потому что у них очень хорошие футболисты. Но мы не сдались и выдержали тяжелый момент. Нас непросто победить.

Я очень рад за болельщиков, этот гол — для всех. Подобные победы укрепляют нашу философию, несмотря на все трудности. У нас есть гордость, поддержка болельщиков и команда, всегда идущая вперед.

После гола Уильямса я обрадовался и подумал, что дополнительного времени не будет, и это справедливо, учитывая, как мы давили весь матч», - сказал Гаритано.

В другом матче Кубка «Реал Сосьедад» одержал победу над «Реалом» (4:3).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности