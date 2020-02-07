Тренер Реала Сосьедад: «Мы 32 года не были в полуфинале. Гордимся собой»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгвасил поделился впечатлениями от яркой победы над «Реалом» (4:3) в матче 1/4 финала Кубка Испании.
«Хотя мы и приехали, чтобы выдать именно такой матч, представьте, как мы себя сейчас ощущаем. Болельщики заслужили это. Мы 32 года не были в полуфинале. Этот триумф значит очень много... На этом стадионе и с таким соперником. Мы устроили зрелище. Представьте, как мы гордимся собой.
Мы понимали, что «Реал» будет бороться до конца и попытается перевернуть игру. Понимали, что пока не просвистит финальный свисток, они могут изменить ход матча. Победить здесь трудно», - сказал Альгвасил.
Отметим, что в другом четвертьфинале «Барселона» уступила «Атлетику» (0:1).
Источник — Marca
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