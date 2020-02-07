Михаил ФИЛИМА: «С 0:5 редко кто возвращается в игру, но Элина смогла»

В первый день соревнований Украина уверенно победила Болгарию со счетом 3:0

  • 07.02.2020 05:59
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Михаил ФИЛИМА: «С 0:5 редко кто возвращается в игру, но Элина смогла»
© БТУ. Михаил Филима

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима поделился впечатлениями от первого игрового дня на Кубке Федерации, в котором Украина уверенно победила Болгарию со счетом 3:0.

– Даяна сыграла уверенно. Во время матча не было очень много длинных розыгрышей, ведь обе соперницы любят играть в быстрый теннис, а не тянуть с завершением. Даяна сегодня была более быстрой и более стабильной. Благодаря чему мы и получили такой уверенный результат.

Относительно второй игры, следует сказать, что в начале Томова ошибалась гораздо больше с бэкхенда. Где-то после 5–6 гейма ей удалось избавиться от этих проблем, и она начала демонстрировать очень классный теннис. И все равно Элина имела шансы, при счете 4:2 она имела три геймбола на своей подаче. При счете 5:4 у нее были два сетбола. Поэтому игра была достаточно близка, и не хотелось доводить до тай-брейка.

А тай-брейк вы сами видели. Со счета 0:5 очень редко кто возвращается в игру, но Элина смогла. Думаю, что это был решающий момент. Хотя и второй сет был довольно тяжелый: ранний брейк, после чего Томова вернула свою подачу, еще раз брейк, и снова болгарке удалось отыграться. Но в концовке сета Элина все же показала, что она умеет.

– Парный поединок стал тренировкой с повышенной ответственностью?
– В общем, так и было. Капитан болгарской команды выставил на матч третьего и четвертого номеров. На сегодняшний день наши теннисистки гораздо выше классом. Основное, о чем я говорил девушкам, – чтобы держали концентрацию. В первом сете счет с 5:0 стал 5:2 только потому, что девушки потеряли концентрацию. То же самое было и во второй партии, когда вели 40:0 и проиграли гейм.

– Можно ли по такому матчу делать выводы о сыгранности пары?
– Пока рано, будем еще анализировать и разрабатывать план на завтра. Возможно, такой же состав, а может и будут замены. Еще будем учитывать, как себя будет чувствовать Марта Костюк.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллинна

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Источник — Sport.ua

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