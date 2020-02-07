Ингулец одержал волевую победу над молодежкой Александрии

В своем втором контрольном матче года, который по техническим причинам был перенесен в Александрию, «Ингулец» Петрово одержал волевую победу над командой «Александрия» U-21 со счетом 3:1.

Традиционно для этого периода сборов тренерский штаб «Ингульца» определил различные составы для каждого тайма. Уже на 16-й минуте матча игроки «Александрии» заставили Романа Лепку доставать мяч из сетки ворот, поэтому первый тайм завершился со счетом 0:1. Но уже в начале второго тайма на 48-й минуте Владимир Коробка сравнял счет. Новичок команды Бартулович на 81-й минуте с пенальти вывел «Ингулец» вперед, а Александр Козак на 83-й минуте закрепил преимущество желто-красных.

Товарищеский матч

«Александрия» U-21 – «Ингулец» – 1:3

Голы: 16 – Коробка, 48, Бартулович, 81 (пен), Козак, 83.

«Ингулец» (1-й тайм): Лепка, Балан, Кучеренко, Синегуб, Новичок, Марчук (Лобода, 34), Загальский, Щедрый, Коваленко, Мишуренко, Сула.

«Ингулец» (2-й тайм): Шуст, Павлов, Ковалев, Фатеев, Квасный, Запорожец, Козак, Бартулович, Лупашко, Коробка, Сичинава.