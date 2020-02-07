Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Для первого матча за сборную это идеальная ситуация»

Завацкая одержала первую победу за сборную спустя сутки после Дня рождения

  • 07.02.2020 04:25
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Для первого матча за сборную это идеальная ситуация»
© БТУ. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась эмоциями от дебютной победы в составе национальной команды. Напомним, в парном матче противостояния против болгарок (3:0) Катарина вместе с Лесей Цуренко обыграла болгарский дуэт Петя Аршинкова / Гергана Топалова (6:2, 6:1).

– Немножко волновалась во время первого матча, но справилась. Все было замечательно, мы хорошо играли с Лесей, поддерживали друг друга и неплохо сыгрались.

– Было легче из-за того, что конечный результат не давил?
– Да, конечно. Но все равно это был мой первый матч и первая пара с Лесей. Хотя мы это все и тренировали, но ни она, ни особенно я часто парные матчи не играем. Для первого матча за сборную это была идеальная ситуация.

– В нескольких розыгрышах ты брала инициативу на себя и шла на мячи, которые могла отражать Цуренко. Как она к этому отнеслась?
– Так бывает, но все хорошо закончилось, и мы только посмеялись. Леся – очень положительная, и она мне помогает. Во время матча говорит, что лучше сделать в тот или иной момент. У нее есть хороший опыт, поэтому мы делали все достаточно четко. Конечно, в течение всего матча не получалось все делать идеально, но в целом все было хорошо.

– Не было подсознательного желания сыграть с более сильными соперницами?
– Особой разницы не было, но когда мы узнали, что будут играть 3 и 4 номера болгарской команды, то это означало, что нам будет гораздо легче. Но если бы поставили лучших, то мы бы точно не испугались.

– Очень волновалась на трибунах во время одиночных матчей Даяны и Элины?
– Да, были моменты волнения. К примеру, когда в матче Элины был достаточно близок счет. Но все же больше волновалась, когда играла сама.

– Сложилась такая ситуация, что видеотрансляции с корта нет, но поддержка у украинок очень неплохая...
– Да, поддержка фантастическая. Не важно, какой счет, ошибаешься, не ошибся, значит, не получается – тебя всегда поддерживают. Это было невероятно.

– По твоим матчем с трибун наблюдали родители. Присутствуя на турнирах, тебе легче играть, или наоборот?
– Мне всегда легче, когда они со мной, когда я чувствую их поддержку. Особенно в те моменты, когда нет моего тренера.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллинна

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Источник — Sport.ua

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