Динамо сыграет с Ворсклой на стадионе им. Лобановского

Вчера апелляция «Динамо» на проведение одного домашнего матча УПЛ без зрителей была отклонена.
Это значит, что домашний матч против «Ворсклы» 22 февраля «Динамо» проведет при пустых трибунах.
Из-за этого руководство «Динамо» приняло решение перенести матч с НСК «Олимпийский» на стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Матч «Динамо» - «Ворскла» станет первым в истории УПЛ, на котором будет использоваться система VAR.
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Источник — ФК Динамо Киев
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