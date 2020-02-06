Динамо сыграет с Ворсклой на стадионе им. Лобановского

Матч пройдет без зрителей

  • 06.02.2020 16:48
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Динамо сыграет с Ворсклой на стадионе им. Лобановского
© ФК Динамо Киев

Вчера апелляция «Динамо» на проведение одного домашнего матча УПЛ без зрителей была отклонена.

Это значит, что домашний матч против «Ворсклы» 22 февраля «Динамо» проведет при пустых трибунах.

Из-за этого руководство «Динамо» приняло решение перенести матч с НСК «Олимпийский» на стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Матч «Динамо» - «Ворскла» станет первым в истории УПЛ, на котором будет использоваться система VAR.

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Источник — ФК Динамо Киев

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