Месси может перейти в ПСЖ, МЮ, Ман Сити, Интер или Ювентус

Лионель Месси может покинуть «Барселону» в конце сезона из-за конфликта с руководством клуба. Ранее уже сообщалось о том, что на аргентинца претендует «Манчестер Сити».
Однако «Сити» является не единственным претендентом на Месси. Также аргентинец может перейти в ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Интер» или «Ювентус».
Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, но в соглашение есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже предстоящим летом.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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