Месси может перейти в ПСЖ, МЮ, Ман Сити, Интер или Ювентус

Лидер «Барселоны» может покинуть клуб

  • 06.02.2020 16:31
  • 2511 просмотров
  • 4 комментария
Месси может перейти в ПСЖ, МЮ, Ман Сити, Интер или Ювентус
© ФК Барселона. Лионель Месси

Лионель Месси может покинуть «Барселону» в конце сезона из-за конфликта с руководством клуба. Ранее уже сообщалось о том, что на аргентинца претендует «Манчестер Сити».

Однако «Сити» является не единственным претендентом на Месси. Также аргентинец может перейти в ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Интер» или «Ювентус».

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, но в соглашение есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже предстоящим летом.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(8 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.02.2020 17:20
    0
    Муґунот Уух, 06.02.2020 17:06
    а, все-таки, интересно было бы на него глянуть в Юве. в паре с Роналду
    Хрен кто пас отдаст)))
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 06.02.2020 17:10
    0
    В Юве дааай!))) З Роналду-це було б неймовірно!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.02.2020 17:06
    +1
    pike1, 06.02.2020 16:50
    никуда он не перейдет) у него пожизненный контракт) денег если что добавят и на этом трындеж закончится
    а, все-таки, интересно было бы на него глянуть в Юве. в паре с Роналду
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 06.02.2020 16:50
    +3
    никуда он не перейдет) у него пожизненный контракт) денег если что добавят и на этом трындеж закончится
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 06.02.2020 16:50
    +3
    никуда он не перейдет) у него пожизненный контракт) денег если что добавят и на этом трындеж закончится
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.02.2020 17:06
    +1
    pike1, 06.02.2020 16:50
    никуда он не перейдет) у него пожизненный контракт) денег если что добавят и на этом трындеж закончится
    а, все-таки, интересно было бы на него глянуть в Юве. в паре с Роналду
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.02.2020 17:20
    0
    Муґунот Уух, 06.02.2020 17:06
    а, все-таки, интересно было бы на него глянуть в Юве. в паре с Роналду
    Хрен кто пас отдаст)))
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 06.02.2020 17:10
    0
    В Юве дааай!))) З Роналду-це було б неймовірно!
    Ссылка
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