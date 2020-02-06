Месси может перейти в ПСЖ, МЮ, Ман Сити, Интер или Ювентус

Лионель Месси может покинуть «Барселону» в конце сезона из-за конфликта с руководством клуба. Ранее уже сообщалось о том, что на аргентинца претендует «Манчестер Сити».

Однако «Сити» является не единственным претендентом на Месси. Также аргентинец может перейти в ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Интер» или «Ювентус».

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, но в соглашение есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже предстоящим летом.