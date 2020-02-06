Манчестер Сити хочет подписать Месси

Английский «Манчестер Сити» следит за конфликтом 32-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси с руководством «Барселоны». «Горожане» рассчитывают заполучить Месси, если тот решит покинуть каталонский клуб.
Сообщается, что действующие чемпионы английской Премьер-лиги являются одним из немногих клубов, которые могут предложить Месси контракт с зарплатой 50 млн фунтов в год.
Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, но в соглашение есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже предстоящим летом.
Ранее сообщалось, что Месси недоволен ситуацией в «Барселоне».
Источник — ESPN
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