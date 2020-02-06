Манчестер Сити хочет подписать Месси

Аргентинскому форварду могут предложить контракт с зарплатой 50 млн фунтов в год

  • 06.02.2020 09:40
  • 3593 просмотра
  • 8 комментариев
Манчестер Сити хочет подписать Месси
© Twitter. Лионель Месси

Английский «Манчестер Сити» следит за конфликтом 32-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси с руководством «Барселоны». «Горожане» рассчитывают заполучить Месси, если тот решит покинуть каталонский клуб.

Сообщается, что действующие чемпионы английской Премьер-лиги являются одним из немногих клубов, которые могут предложить Месси контракт с зарплатой 50 млн фунтов в год.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, но в соглашение есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что Месси недоволен ситуацией в «Барселоне».

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Источник — ESPN

(11 голосов)

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Комментарии
    Jurij Kobenko
    online
    Jurij Kobenko, 06.02.2020 11:24
    0
    Спорт юа, вы если даете ссылку на источник, то давайте ссылку на статью, а не най сайт. Спасибо!
    Ссылка
    Рома Кол
    Рома Кол, 06.02.2020 11:06
    0
    Было бы конечно супер,но это вряд ли случится
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    Jaroslav5999
    online
      Jaroslav5999, 06.02.2020 10:51
    0
    Один Родри и Стоунз))))
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    Jaroslav5999
    online
      Jaroslav5999, 06.02.2020 10:46
    -1
    У команды которой и так плачевно со вторым этажом(Агуэро,Стерлинг,Силва,Зина,и т.п)ещё и Месси???это бред!!!
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    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 06.02.2020 10:38
    -2
    Не понятно, зачем придумывать и писать такие глупости. Ведь очевидно, что Месси еще минимум 5 лет будет играть за Барселону, а потом станет тренером Барселоны или президентом клуба, по желанию. Разве что, в промежутке между окончанием футбольной карьеры в Барселоне, годик поиграет в Аргентине, для рекламы, а потом вернется в Барселону. Лучше бы эти писаки анализировали футбол, а не занимались ерундой, на предмет кто то кому то, что то сказал.
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    JulikoB
      JulikoB, 06.02.2020 10:35
    0
    С Месси Сити снова стал бы грозной командой.
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 06.02.2020 10:33
    +1
    оно того не стоит
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    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 06.02.2020 09:59
    +2
    Понятно что утка, но ход был бы красивый
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 06.02.2020 09:59
    +2
    Понятно что утка, но ход был бы красивый
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 06.02.2020 10:33
    +1
    оно того не стоит
    Ссылка
    Jurij Kobenko
    online
    Jurij Kobenko, 06.02.2020 11:24
    0
    Спорт юа, вы если даете ссылку на источник, то давайте ссылку на статью, а не най сайт. Спасибо!
    Ссылка
    Рома Кол
    Рома Кол, 06.02.2020 11:06
    0
    Было бы конечно супер,но это вряд ли случится
    Ссылка
    Jaroslav5999
    online
      Jaroslav5999, 06.02.2020 10:51
    0
    Один Родри и Стоунз))))
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 06.02.2020 10:35
    0
    С Месси Сити снова стал бы грозной командой.
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