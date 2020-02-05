Месси недоволен ситуацией в Барселоне

Звездный аргентинец устал от ответственности

  • 05.02.2020 20:39
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Месси недоволен ситуацией в Барселоне
© Twitter. Лионель Месси

32-летний аргентинский форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси недоволен текущей ситуацией в клубе. Ему не нравится, что он несет ответственность за все происходящее в «Барселоне».

Нападающий раздражен тем, что Абидаль заявил, что не все футболисты выкладывались до конца из-за недовольства работой экс-тренера команды Эрнесто Вальверде.

Сообщается, что Месси был против отставки 55-летнего наставника. Он вместе с другим нападающим «сине-гранатовых» Луисом Суаресом были одними из немногих футболистов, поддерживающих специалиста.

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Источник — Cope

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