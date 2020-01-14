Вальверде в письме попрощался с Барселоной

Экс-тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после своей отставки.

«Мой этап в «Барселоне» подошел к концу. Это были два с половиной очень напряженных сезона. За это время я пережил очень счастливые моменты, но также были и трудные времена. Я приобрел опыт и стал преданным этому клубу.

Благодарю президента Хосепа Бартомеу и совет директоров за предоставленную возможность руководить этой командой. Также благодарю игроков за всю работу и усилия, благодаря которым мы завоевали четыре трофея. Желаю вам успеха, а также удачи новому тренеру Кике Сетьену», - написал Вальверде.