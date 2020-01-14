Вальверде в письме попрощался с Барселоной

Специалист покидает каталонский клуб

  • 14.01.2020 13:43
  • 682 просмотра
  • 1 комментарий
Вальверде в письме попрощался с Барселоной
© ФК Барселона. Эрнесто Вальверде
Экс-тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после своей отставки.
 
«Мой этап в «Барселоне» подошел к концу. Это были два с половиной очень напряженных сезона. За это время я пережил очень счастливые моменты, но также были и трудные времена. Я приобрел опыт и стал преданным этому клубу.
 
Благодарю президента Хосепа Бартомеу и совет директоров за предоставленную возможность руководить этой командой. Также благодарю игроков за всю работу и усилия, благодаря которым мы завоевали четыре трофея. Желаю вам успеха, а также удачи новому тренеру Кике Сетьену», - написал Вальверде.
 
Напомним, что вместо Вальверде «Барселону» возглавил Кике Сетьен.
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Источник — El Mundo Deportivo

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.01.2020 13:48
    0
    Хацкевич, Ребров или Блохин такие письма писали?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.01.2020 13:48
    0
    Хацкевич, Ребров или Блохин такие письма писали?
    Ссылка
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