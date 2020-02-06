ПФК Львов 7 февраля проведет два спарринга с латвийскими клубами

Команда Егише Меликяна внесла коррективы в график контрольных матчей

  • 06.02.2020 08:33
  • 278 просмотров
  • 1 комментарий
ПФК Львов 7 февраля проведет два спарринга с латвийскими клубами
© ПФК Львов

Тренерский штаб ПФК «Львов» договорился о проведении сразу двух спаррингов в один день.

На 7 февраля у команды запланирован спарринг против клуба «Валмиери Гласс» из Латвии. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.

В этот же день «сине-золотые львы» померятся силами с еще одним латвийским клубом - «Спартаком» из Юрмалы. Этот матч запланирован на 10:00.

«Спартак» был основан лишь в 2007 году, а уже в 2016 и 2017 годах дважды подряд становился чемпионом Латвии. В прошлом сезоне клуб из Юрмалы занял пятое место в чемпионате.

Напомним, в предыдущем спарринге 5 февраля ПФК «Львов» уступил сербскому «Графичару».

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Источник — ФК Львов

(2 голоса)

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Комментарии
    kerch30
      kerch30, 06.02.2020 08:47
    0
    Будет забито в 2 матчах 0 голов
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 06.02.2020 08:47
    0
    Будет забито в 2 матчах 0 голов
    Ссылка
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