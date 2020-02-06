Роман САНЖАР: «Игроки на просмотре меня не впечатлили»

Наставник «Карпат» прокомментировал поражение от «Тузлы Сити» (0:1)

  • 06.02.2020 04:14
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Роман САНЖАР: «Игроки на просмотре меня не впечатлили»
© ФК Карпаты. Роман Санжар

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар подвел итоги поражения от команды «Тузла Сити» (0:1) в товарищеском матче.

«Сегодня были неблагоприятные погодные условия, которые помешали обеим командам продемонстрировать свою лучшую игру. Сегодняшний матч нужно разделить на два совершенно разных тайма. В первой половине встречи мы больше владели мячом, у нас работало взаимодействие на футбольном поле. Мы превосходили соперника по контролю игры и создавали моменты у ворот «Тузлы Сити». Однако позволили и боснийцам создать несколько возможностей у наших ворот. Также сами себе привезли гол, но несмотря на все наши попытки сравнять счет, сделать это так и не удалось. Отмечу, что у нас было желание отыграться, однако где-то не хватало мастерства в завершающей фазе атаки. Мы работаем в режиме двухразовых тренировок, поэтому сегодня нам не хватало свежести в игре, присутствовали ошибки в простых ситуациях.

После перерыва игра с точки зрения организации сломалась: у нас на просмотре были некоторые игроки, которые, к слову, меня совершенно не впечатлили, и несколько наших ребят играли не на своих позициях. Во втором тайме мне было важно отследить индивидуальные качества игроков, и я получил определенную информацию. В целом же, если говорить по игре, то я не доволен», — отметил Санжар.

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Источник — ФК Карпаты

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