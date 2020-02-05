В Динамо пояснили, почему не отпустили игроков в сборную U-17 Петракова

Причиной стала подготовка «Динамо» U-19 к матчу Юношеской лиги УЕФА

  • 05.02.2020 21:23
  • 447 просмотров
  • 1 комментарий
В Динамо пояснили, почему не отпустили игроков в сборную U-17 Петракова
© ФК Динамо Киев. Сергей Мохник

Сборная Украины U-17 готовится к международному товарищескому турниру. Среди приглашенных игроков в команде нет представителей «Динамо». Клуб заранее уведомил тренерский штаб сборной U-17 о том, что игроки «бело-синих» пропустят этот сбор по объективным и важным причинам. Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник прокомментировал отсутствие игроков киевского клуба в сборной:

«Целая группа наших игроков, которые попадают по возрасту и своему уровню в сборную Украины U-17, сейчас находится на сборах в Турции и готовится к матчу Юношеской лиги УЕФА против загребского «Динамо».

Это как непосредственно исполнители, которые сразу приехали с командой «Динамо» U-19, так и несколько футболистов, прибывших в составе молодежной команды. Любой из них потенциально может помочь «Динамо» U-19 и готовится ко второй части сезона и матчу против загребской команды.

Мы заранее поставили в известность тренерский штаб сборной Украины U-17. Я лично встречался с главным тренером этой команды Александром Петраковым и уведомил его об этой ситуации. Турнир с участием сборной U-17 является товарищеским, а наши игроки целенаправленно готовятся к официальному и важному для украинского футбола матчу. Тут не надо искать конфликтов и проблем: все решено цивилизованно и заранее».

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 21:39
    0
    Трудности перевода.
    Хотя если это иначе, то это ведь динамовское руководство клялось, что интересы национальных сборных для них превыше всего.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 21:39
    0
    Трудности перевода.
    Хотя если это иначе, то это ведь динамовское руководство клялось, что интересы национальных сборных для них превыше всего.
    Ссылка
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