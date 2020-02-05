В Динамо пояснили, почему не отпустили игроков в сборную U-17 Петракова

Сборная Украины U-17 готовится к международному товарищескому турниру. Среди приглашенных игроков в команде нет представителей «Динамо». Клуб заранее уведомил тренерский штаб сборной U-17 о том, что игроки «бело-синих» пропустят этот сбор по объективным и важным причинам. Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник прокомментировал отсутствие игроков киевского клуба в сборной:

«Целая группа наших игроков, которые попадают по возрасту и своему уровню в сборную Украины U-17, сейчас находится на сборах в Турции и готовится к матчу Юношеской лиги УЕФА против загребского «Динамо».

Это как непосредственно исполнители, которые сразу приехали с командой «Динамо» U-19, так и несколько футболистов, прибывших в составе молодежной команды. Любой из них потенциально может помочь «Динамо» U-19 и готовится ко второй части сезона и матчу против загребской команды.

Мы заранее поставили в известность тренерский штаб сборной Украины U-17. Я лично встречался с главным тренером этой команды Александром Петраковым и уведомил его об этой ситуации. Турнир с участием сборной U-17 является товарищеским, а наши игроки целенаправленно готовятся к официальному и важному для украинского футбола матчу. Тут не надо искать конфликтов и проблем: все решено цивилизованно и заранее».