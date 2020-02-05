В Динамо пояснили, почему не отпустили игроков в сборную U-17 Петракова

Сборная Украины U-17 готовится к международному товарищескому турниру. Среди приглашенных игроков в команде нет представителей «Динамо». Клуб заранее уведомил тренерский штаб сборной U-17 о том, что игроки «бело-синих» пропустят этот сбор по объективным и важным причинам. Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник прокомментировал отсутствие игроков киевского клуба в сборной:
«Целая группа наших игроков, которые попадают по возрасту и своему уровню в сборную Украины U-17, сейчас находится на сборах в Турции и готовится к матчу Юношеской лиги УЕФА против загребского «Динамо».
Это как непосредственно исполнители, которые сразу приехали с командой «Динамо» U-19, так и несколько футболистов, прибывших в составе молодежной команды. Любой из них потенциально может помочь «Динамо» U-19 и готовится ко второй части сезона и матчу против загребской команды.
Мы заранее поставили в известность тренерский штаб сборной Украины U-17. Я лично встречался с главным тренером этой команды Александром Петраковым и уведомил его об этой ситуации. Турнир с участием сборной U-17 является товарищеским, а наши игроки целенаправленно готовятся к официальному и важному для украинского футбола матчу. Тут не надо искать конфликтов и проблем: все решено цивилизованно и заранее».
Источник — ФК Динамо Киев
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Хотя если это иначе, то это ведь динамовское руководство клялось, что интересы национальных сборных для них превыше всего.
Хотя если это иначе, то это ведь динамовское руководство клялось, что интересы национальных сборных для них превыше всего.
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