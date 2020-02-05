Манчестер Юнайтед хочет подписать хавбека Астон Виллы

«Манчестер Юнайтед» летом намерен подписать полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.
По информации источника, «красные дьяволы» сделали сделку по трансферу хавбека бирмингемского клуба приоритетной.
В руководстве считают, что этот переход может стать для клуба дешевле, чем трансфер Джеймса Мэддисона из «Лестера».
Ранее сообщалось, что Погба сказал одноклубникам, что летом хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».
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Источник — Mirror
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