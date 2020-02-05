Погба сказал одноклубникам, что летом хочет покинуть Манчестер Юнайтед

26-летний хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сказал одноклубникам, что хочет покинуть команду летом.

Большинство игроков МЮ также хочет, чтобы француз скорее покинул команду. Тем не менее, Погба продолжает оставаться популярной фигурой в раздевалке.

В текущем сезоне Поль провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро.

Игрок не выходит на поле с сентября прошлого года и никак не может восстановиться от травмы голеностопа.

Ранее сообщалось, что Погба покинет «Манчестер Юнайтед» будущим летом.