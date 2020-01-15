Погба покинет Манчестер Юнайтед будущим летом

Английский клуб продаст игрока, если не договорится с ним о продлении контракта

  • 15.01.2020 09:37
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Погба покинет Манчестер Юнайтед будущим летом
© Instagram. Поль Погба (в центре)

26-летний французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятно, покинет английский клуб. Но это случится не ранее открытия летнего трансферного окна.

У футболиста осталось всего полтора года действующего контракта. И, если он не будет продлен, «Манчестер Юнайтед» продаст игрока, чтобы избежать риска в будущем отпустить его бесплатно. В трансфере Погба наиболее заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Поль провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 миллионов.

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Источник — Sky Sports

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