Погба покинет Манчестер Юнайтед будущим летом

26-летний французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятно, покинет английский клуб. Но это случится не ранее открытия летнего трансферного окна.
У футболиста осталось всего полтора года действующего контракта. И, если он не будет продлен, «Манчестер Юнайтед» продаст игрока, чтобы избежать риска в будущем отпустить его бесплатно. В трансфере Погба наиболее заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
В текущем сезоне Поль провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 миллионов.
Источник — Sky Sports
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