Кристиан ЭРИКСЕН: «В Интере высока вероятность выиграть трофей»

Датский хавбек рассказал, почему выбрал «Интер»

  • 05.02.2020 16:42
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Кристиан ЭРИКСЕН: «В Интере высока вероятность выиграть трофей»
© twitter.com/Inter_en

В январе Кристиан Эриксен покинул «Тоттенхэм» и перешел в миланский «Интер».

Датский полузащитник рассказал о том, почему выбрал именно миланский клуб:

«Здесь велика вероятность того, чтобы выиграть трофей. Вернее, шансы больше, чем там, где я был раньше. День финала Лиги чемпионов был очень плохим. Мы проиграли так, что об этом даже не хочется вспоминать.

Я здесь, чтобы побеждать и начать новый этап. В прошлый раз я брал титул еще выступая за «Аякс», так что это было очень много лет назад. Я до сих пор помню это ощущение, поэтому хочу испытать его в «Интере».

Ранее наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что доволен дебютом Эриксена.

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Источник — Sky Sports

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