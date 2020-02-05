Кристиан ЭРИКСЕН: «В Интере высока вероятность выиграть трофей»

В январе Кристиан Эриксен покинул «Тоттенхэм» и перешел в миланский «Интер».

Датский полузащитник рассказал о том, почему выбрал именно миланский клуб:

«Здесь велика вероятность того, чтобы выиграть трофей. Вернее, шансы больше, чем там, где я был раньше. День финала Лиги чемпионов был очень плохим. Мы проиграли так, что об этом даже не хочется вспоминать.

Я здесь, чтобы побеждать и начать новый этап. В прошлый раз я брал титул еще выступая за «Аякс», так что это было очень много лет назад. Я до сих пор помню это ощущение, поэтому хочу испытать его в «Интере».

Ранее наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что доволен дебютом Эриксена.