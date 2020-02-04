Конте доволен дебютом Эриксена

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал дебют Кристиана Эриксена за миланский клуб.

Напомним, что 28 января «Интер» за 20 млн евро купил Эриксена у «Тоттенхэма». Датчанин уже провел два матча за миланский клуб.

«Эриксен присоединился к нам буквально пять дней назад, пока сложно что-то от него требовать. Ему нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции. Но в целом, мне понравилось то, что я увидел в его исполнении в матче против «Удинезе»», - сказал Конте.

Эриксен подписал контракт с «Интером» до 2024 года.