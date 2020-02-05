Ман Сити хочет купить двух центральных защитников, Фернандиньо останется

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже сейчас начал планировать летнюю трансферную кампанию клуба. Главной задачей является усиление центра защиты команды.

Команду могут покинуть Николас Отаменди и Джон Стоунз. А Эмерик Лапорт и Фернандиньо, который недавно продлил контракт с «Сити», скорее всего, останутся.

Кандидатами на усиление центра защиты «Манчестер Сити» являются Милан Шкриньяр (Интер), Рубен Диаш (Бенфика), Льюис Данк (Брайтон) и Пау Торрес (Вильярреал).

Кроме этого, Гвардиола хочет подписать в «Сити» нового игрока группы атаки в свете возможного ухода Лероя Сане.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» хочет продать Жоау Канселу.