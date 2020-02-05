Ман Сити хочет купить двух центральных защитников, Фернандиньо останется

Пеп Гвардиола хочет усилить защиту команды

  • 05.02.2020 14:42
  • 1130 просмотров
  • 1 комментарий
Ман Сити хочет купить двух центральных защитников, Фернандиньо останется
© twitter.com/ManCity

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже сейчас начал планировать летнюю трансферную кампанию клуба. Главной задачей является усиление центра защиты команды.

Команду могут покинуть Николас Отаменди и Джон Стоунз. А Эмерик Лапорт и Фернандиньо, который недавно продлил контракт с «Сити», скорее всего, останутся.

Кандидатами на усиление центра защиты «Манчестер Сити» являются Милан Шкриньяр (Интер), Рубен Диаш (Бенфика), Льюис Данк (Брайтон) и Пау Торрес (Вильярреал).

Кроме этого, Гвардиола хочет подписать в «Сити» нового игрока группы атаки в свете возможного ухода Лероя Сане.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» хочет продать Жоау Канселу.

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Источник — The Times

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 15:18
    0
    а Матвиенко?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 15:18
    0
    а Матвиенко?
    Ссылка
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